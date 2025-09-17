Kolibri USD (KUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Harga Terendah $ 0.742557$ 0.742557 $ 0.742557 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.89% Perubahan Harga (7D) +4.89%

Kolibri USD (KUSD) harga masa nyata ialah $1.039. Sepanjang 24 jam yang lalu, KUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KUSD sepanjang masa ialah $ 1.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.742557.

Dari segi prestasi jangka pendek, KUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kolibri USD (KUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.94$ 4.94 $ 4.94 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,051,267.0 1,051,267.0 1,051,267.0

Had Pasaran semasa Kolibri USD ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.94. Bekalan edaran KUSD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1051267.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.