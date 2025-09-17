Kolin (KOLIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00153703 $ 0.00153703 $ 0.00153703 24J Rendah $ 0.00212718 $ 0.00212718 $ 0.00212718 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00153703$ 0.00153703 $ 0.00153703 24J Tinggi $ 0.00212718$ 0.00212718 $ 0.00212718 Sepanjang Masa $ 0.04045685$ 0.04045685 $ 0.04045685 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.44% Perubahan Harga (1D) +20.99% Perubahan Harga (7D) +38.40% Perubahan Harga (7D) +38.40%

Kolin (KOLIN) harga masa nyata ialah $0.00188046. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOLIN didagangkan antara $ 0.00153703 rendah dan $ 0.00212718 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOLIN sepanjang masa ialah $ 0.04045685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOLIN telah berubah sebanyak -4.44% sejak sejam yang lalu, +20.99% dalam 24 jam dan +38.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kolin (KOLIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,961,049.202728 999,961,049.202728 999,961,049.202728

Had Pasaran semasa Kolin ialah $ 1.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOLIN ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999961049.202728. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.88M.