Kollector (KLTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03018749 $ 0.03018749 $ 0.03018749 24J Rendah $ 0.03086206 $ 0.03086206 $ 0.03086206 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03018749$ 0.03018749 $ 0.03018749 24J Tinggi $ 0.03086206$ 0.03086206 $ 0.03086206 Sepanjang Masa $ 0.576593$ 0.576593 $ 0.576593 Harga Terendah $ 0.00606068$ 0.00606068 $ 0.00606068 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +1.61% Perubahan Harga (7D) +1.61%

Kollector (KLTR) harga masa nyata ialah $0.03044981. Sepanjang 24 jam yang lalu, KLTR didagangkan antara $ 0.03018749 rendah dan $ 0.03086206 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KLTR sepanjang masa ialah $ 0.576593, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00606068.

Dari segi prestasi jangka pendek, KLTR telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan +1.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kollector (KLTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 152.25K$ 152.25K $ 152.25K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Kollector ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.30K. Bekalan edaran KLTR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.25K.