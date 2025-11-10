Tokenomik KOLS (KOLS)

Tokenomik KOLS (KOLS)

Lihat cerapan utama tentang KOLS (KOLS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:14:30 (UTC+8)
USD

KOLS (KOLS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KOLS (KOLS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 193.78K
$ 193.78K$ 193.78K
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 193.78K
$ 193.78K$ 193.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00019378
$ 0.00019378$ 0.00019378

KOLS (KOLS) Maklumat

KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.

Laman Web Rasmi:
https://kols.online

Tokenomik KOLS (KOLS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KOLS (KOLS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KOLS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KOLS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KOLS, terokai KOLS harga langsung token!

KOLS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KOLS? Halaman ramalan harga KOLS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi