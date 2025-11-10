kolscan Harga Hari Ini

Harga langsung kolscan (KOLSCAN) hari ini ialah $ 0.00034818, dengan 2.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOLSCAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00034818 setiap KOLSCAN.

kolscan kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 337,743, dengan bekalan edaran sebanyak 965.28M KOLSCAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOLSCAN didagangkan antara $ 0.00033444 (rendah) dan $ 0.00035463 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0057757, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00030936.

Dalam prestasi jangka pendek, KOLSCAN dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -21.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

kolscan (KOLSCAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 337.74K$ 337.74K $ 337.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 337.74K$ 337.74K $ 337.74K Bekalan Peredaran 965.28M 965.28M 965.28M Jumlah Bekalan 965,280,452.109585 965,280,452.109585 965,280,452.109585

Had Pasaran semasa kolscan ialah $ 337.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOLSCAN ialah 965.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 965280452.109585. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 337.74K.