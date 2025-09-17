Apakah itu KOLT ($KOLT)

What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KOLT ($KOLT) Berapakah nilai KOLT ($KOLT) hari ini? Harga langsung $KOLT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa $KOLT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa $KOLT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KOLT? Had pasaran untuk $KOLT ialah $ 38.43K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran $KOLT? Bekalan edaran $KOLT ialah 999.99M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $KOLT? $KOLT mencapai harga ATH sebanyak 0.00628205 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $KOLT? $KOLT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan $KOLT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $KOLTialah -- USD . Adakah $KOLT akan naik lebih tinggi tahun ini? $KOLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $KOLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

