Lagi Mengenai VIBES

Maklumat Harga VIBES

Kertas putih VIBES

Laman Web Rasmi VIBES

Tokenomik VIBES

Ramalan Harga VIBES

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Kolwaii by Virtuals Logo

Kolwaii by Virtuals Harga (VIBES)

Tidak tersenarai

1 VIBES ke USD Harga Langsung:

$0.00050723
$0.00050723$0.00050723
-1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Kolwaii by Virtuals (VIBES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:15:54 (UTC+8)

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02029524
$ 0.02029524$ 0.02029524

$ 0
$ 0$ 0

-2.28%

-1.05%

-10.37%

-10.37%

Kolwaii by Virtuals (VIBES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIBES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIBES sepanjang masa ialah $ 0.02029524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIBES telah berubah sebanyak -2.28% sejak sejam yang lalu, -1.05% dalam 24 jam dan -10.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Maklumat Pasaran

$ 507.23K
$ 507.23K$ 507.23K

--
----

$ 507.23K
$ 507.23K$ 507.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kolwaii by Virtuals ialah $ 507.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIBES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 507.23K.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kolwaii by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kolwaii by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kolwaii by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kolwaii by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.05%
30 Hari$ 0-20.13%
60 Hari$ 0-44.95%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Kolwaii by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kolwaii by Virtuals (VIBES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kolwaii by Virtuals (VIBES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kolwaii by Virtuals.

Semak Kolwaii by Virtuals ramalan harga sekarang!

VIBES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Memahami tokenomik Kolwaii by Virtuals (VIBES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VIBES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Berapakah nilai Kolwaii by Virtuals (VIBES) hari ini?
Harga langsung VIBES dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VIBES ke USD?
Harga semasa VIBES ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kolwaii by Virtuals?
Had pasaran untuk VIBES ialah $ 507.23K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VIBES?
Bekalan edaran VIBES ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VIBES?
VIBES mencapai harga ATH sebanyak 0.02029524 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VIBES?
VIBES melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan VIBES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VIBESialah -- USD.
Adakah VIBES akan naik lebih tinggi tahun ini?
VIBES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VIBESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:15:54 (UTC+8)

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.