Kolytics (KOLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.076613 24J Tinggi $ 0.084489 Sepanjang Masa $ 0.241981 Harga Terendah $ 0.0220526 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) -8.75% Perubahan Harga (7D) -11.77%

Kolytics (KOLT) harga masa nyata ialah $0.07692. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOLT didagangkan antara $ 0.076613 rendah dan $ 0.084489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOLT sepanjang masa ialah $ 0.241981, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0220526.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOLT telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -8.75% dalam 24 jam dan -11.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kolytics (KOLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 614.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 767.95K Bekalan Peredaran 8.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Kolytics ialah $ 614.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOLT ialah 8.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 767.95K.