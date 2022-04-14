Tokenomik Kolytics (KOLT)

Tokenomik Kolytics (KOLT)

Lihat cerapan utama tentang Kolytics (KOLT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kolytics (KOLT) Maklumat

Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.

Laman Web Rasmi:
https://kolytics.pro
Kertas putih:
https://kolytics.gitbook.io

Kolytics (KOLT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kolytics (KOLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 724.44K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 8.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 905.54K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.241981
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0220526
Harga Semasa:
$ 0.090576
Tokenomik Kolytics (KOLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kolytics (KOLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KOLT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KOLT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KOLT, terokai KOLT harga langsung token!

KOLT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KOLT? Halaman ramalan harga KOLT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.