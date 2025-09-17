KOMPETE (KOMPETE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0034455 24J Tinggi $ 0.00356541 Sepanjang Masa $ 0.054923 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) -0.89% Perubahan Harga (7D) +4.35%

KOMPETE (KOMPETE) harga masa nyata ialah $0.00351967. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOMPETE didagangkan antara $ 0.0034455 rendah dan $ 0.00356541 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOMPETE sepanjang masa ialah $ 0.054923, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOMPETE telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan +4.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KOMPETE (KOMPETE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.38M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.99M Bekalan Peredaran 676.14M Jumlah Bekalan 850,524,987.0

Had Pasaran semasa KOMPETE ialah $ 2.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOMPETE ialah 676.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 850524987.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.99M.