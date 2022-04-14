Tokenomik KOMPETE (KOMPETE)
KOMPETE (KOMPETE) Maklumat
KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon!
Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players.
For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience.
Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market.
KOMPETE is currently in early access, which means you're early!
KOMPETE (KOMPETE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KOMPETE (KOMPETE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik KOMPETE (KOMPETE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KOMPETE (KOMPETE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KOMPETE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KOMPETE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KOMPETE, terokai KOMPETE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.