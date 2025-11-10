KONA Harga Hari Ini

Harga langsung KONA (KONA) hari ini ialah $ 27.02, dengan 4.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KONA kepada USD penukaran adalah $ 27.02 setiap KONA.

KONA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 292,639, dengan bekalan edaran sebanyak 10.84K KONA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KONA didagangkan antara $ 25.85 (rendah) dan $ 27.77 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 109.49, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 24.4.

Dalam prestasi jangka pendek, KONA dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -26.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KONA (KONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 292.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 292.64K Bekalan Peredaran 10.84K Jumlah Bekalan 10,841.73930441548

Had Pasaran semasa KONA ialah $ 292.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KONA ialah 10.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10841.73930441548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 292.64K.