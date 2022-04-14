Tokenomik Konan of Kaspa (KONAN)
Konan of Kaspa (KONAN) Maklumat
$KONAN of Kaspa: The Dog and Hero of Kaspa
$KONAN of Kaspa is a unique memecoin created in honor of a heroic military dog who has been recognized by world leaders for his extraordinary missions. This token goes beyond traditional cryptocurrency by embodying the values of loyalty, unity, and world peace, with the mission of positively impacting communities across the globe.
What sets $KONAN of Kaspa apart is its 100% Fair Launch and community-driven approach. From day one, the project was designed to ensure equal access for everyone, with no pre-sales, team allocations, or special advantages. The community is at the heart of $KONAN of Kaspa, making all decisions through decentralized governance. This fair and transparent model ensures that every holder is a vital part of the project’s success.
Running on the Kaspa Proof-of-Work (PoW) blockchain, $KONAN benefits from fast, secure, and scalable transactions, while staying true to the principles of decentralization. Kaspa’s PoW system guarantees that the network is highly secure and energy-efficient, while enabling a trustless environment where users can engage without intermediaries. This technological foundation allows $KONAN to focus on growth, innovation, and the well-being of its global community.
More than a financial tool, $KONAN of Kaspa is a symbol of collective strength, inspired by the loyalty and heroism of the dog who stands at its core. The project envisions uniting people across the world, fostering a spirit of collaboration and promoting global peace. As $KONAN of Kaspa grows, it aims to use its platform to drive meaningful change and inspire others to do the same, creating a better world for all.
With a focus on transparency, community involvement, and technological innovation, $KONAN of Kaspa is positioned to not only thrive in the blockchain space but to make a lasting positive impact on a global scale.
Konan of Kaspa (KONAN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Konan of Kaspa (KONAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Konan of Kaspa (KONAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Konan of Kaspa (KONAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KONAN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KONAN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KONAN, terokai KONAN harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.