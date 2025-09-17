KONDUX (KNDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01993232 24J Tinggi $ 0.02077263 Sepanjang Masa $ 0.187098 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -1.98% Perubahan Harga (7D) -7.33%

KONDUX (KNDX) harga masa nyata ialah $0.02034811. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNDX didagangkan antara $ 0.01993232 rendah dan $ 0.02077263 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNDX sepanjang masa ialah $ 0.187098, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNDX telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.98% dalam 24 jam dan -7.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KONDUX (KNDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.15M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.20M Bekalan Peredaran 547.92M Jumlah Bekalan 943,410,209.0

Had Pasaran semasa KONDUX ialah $ 11.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNDX ialah 547.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 943410209.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.20M.