KONET (KONET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01736285 $ 0.01736285 $ 0.01736285 24J Rendah $ 0.01783397 $ 0.01783397 $ 0.01783397 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01736285$ 0.01736285 $ 0.01736285 24J Tinggi $ 0.01783397$ 0.01783397 $ 0.01783397 Sepanjang Masa $ 0.981187$ 0.981187 $ 0.981187 Harga Terendah $ 0.01259128$ 0.01259128 $ 0.01259128 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -2.62% Perubahan Harga (7D) +8.39% Perubahan Harga (7D) +8.39%

KONET (KONET) harga masa nyata ialah $0.01736469. Sepanjang 24 jam yang lalu, KONET didagangkan antara $ 0.01736285 rendah dan $ 0.01783397 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KONET sepanjang masa ialah $ 0.981187, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01259128.

Dari segi prestasi jangka pendek, KONET telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -2.62% dalam 24 jam dan +8.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KONET (KONET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.36M$ 17.36M $ 17.36M Bekalan Peredaran 201.39M 201.39M 201.39M Jumlah Bekalan 999,997,901.34 999,997,901.34 999,997,901.34

Had Pasaran semasa KONET ialah $ 3.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KONET ialah 201.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997901.34. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.36M.