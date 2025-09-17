Lagi Mengenai KONET

KONET Logo

KONET Harga (KONET)

Tidak tersenarai

1 KONET ke USD Harga Langsung:

$0.01736469
$0.01736469$0.01736469
-2.60%1D
mexc
USD
KONET (KONET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:48:56 (UTC+8)

KONET (KONET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01736285
$ 0.01736285$ 0.01736285
24J Rendah
$ 0.01783397
$ 0.01783397$ 0.01783397
24J Tinggi

$ 0.01736285
$ 0.01736285$ 0.01736285

$ 0.01783397
$ 0.01783397$ 0.01783397

$ 0.981187
$ 0.981187$ 0.981187

$ 0.01259128
$ 0.01259128$ 0.01259128

+0.00%

-2.62%

+8.39%

+8.39%

KONET (KONET) harga masa nyata ialah $0.01736469. Sepanjang 24 jam yang lalu, KONET didagangkan antara $ 0.01736285 rendah dan $ 0.01783397 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KONET sepanjang masa ialah $ 0.981187, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01259128.

Dari segi prestasi jangka pendek, KONET telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -2.62% dalam 24 jam dan +8.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KONET (KONET) Maklumat Pasaran

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

--
----

$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M

201.39M
201.39M 201.39M

999,997,901.34
999,997,901.34 999,997,901.34

Had Pasaran semasa KONET ialah $ 3.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KONET ialah 201.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997901.34. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.36M.

KONET (KONET) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KONET kepada USD adalah $ -0.00046843472038198.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KONET kepada USD adalah $ -0.0017093314.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KONET kepada USD adalah $ -0.0070119608.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KONET kepada USD adalah $ -0.01833088282545724.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00046843472038198-2.62%
30 Hari$ -0.0017093314-9.84%
60 Hari$ -0.0070119608-40.38%
90 Hari$ -0.01833088282545724-51.35%

Apakah itu KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

KONET (KONET) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

KONET Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KONET (KONET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KONET (KONET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KONET.

Semak KONET ramalan harga sekarang!

KONET kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik KONET (KONET)

Memahami tokenomik KONET (KONET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KONET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KONET (KONET)

Berapakah nilai KONET (KONET) hari ini?
Harga langsung KONET dalam USD ialah 0.01736469 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KONET ke USD?
Harga semasa KONET ke USD ialah $ 0.01736469. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KONET?
Had pasaran untuk KONET ialah $ 3.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KONET?
Bekalan edaran KONET ialah 201.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KONET?
KONET mencapai harga ATH sebanyak 0.981187 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KONET?
KONET melihat harga ATL sebanyak 0.01259128 USD.
Berapakah jumlah dagangan KONET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KONETialah -- USD.
Adakah KONET akan naik lebih tinggi tahun ini?
KONET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KONETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:48:56 (UTC+8)

KONET (KONET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.