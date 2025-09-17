Apakah itu Konnect (KCT)

Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Konnect (KCT) Berapakah nilai Konnect (KCT) hari ini? Harga langsung KCT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KCT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa KCT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Konnect? Had pasaran untuk KCT ialah $ 6.17M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KCT? Bekalan edaran KCT ialah 7.20B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KCT? KCT mencapai harga ATH sebanyak 0.156065 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KCT? KCT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KCT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KCTialah -- USD . Adakah KCT akan naik lebih tinggi tahun ini? KCT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KCTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

