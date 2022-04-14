Tokenomik Konnect (KCT)
Konnect (KCT) Maklumat
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem.
Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently.
Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.
Konnect is the central point between virtual and reality.
Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
Konnect (KCT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Konnect (KCT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Konnect (KCT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Konnect (KCT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KCT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KCT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KCT, terokai KCT harga langsung token!
