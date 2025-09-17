Konomi Network (KONO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 7.03$ 7.03 $ 7.03 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.23% Perubahan Harga (7D) -0.23%

Konomi Network (KONO) harga masa nyata ialah $0.00106962. Sepanjang 24 jam yang lalu, KONO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KONO sepanjang masa ialah $ 7.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KONO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Konomi Network (KONO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.24K$ 39.24K $ 39.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.96K$ 106.96K $ 106.96K Bekalan Peredaran 36.69M 36.69M 36.69M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Konomi Network ialah $ 39.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KONO ialah 36.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.96K.