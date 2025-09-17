Kontos (KOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0014022 $ 0.0014022 $ 0.0014022 24J Rendah $ 0.00220025 $ 0.00220025 $ 0.00220025 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0014022$ 0.0014022 $ 0.0014022 24J Tinggi $ 0.00220025$ 0.00220025 $ 0.00220025 Sepanjang Masa $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Harga Terendah $ 0.00111339$ 0.00111339 $ 0.00111339 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +16.26% Perubahan Harga (7D) +20.43% Perubahan Harga (7D) +20.43%

Kontos (KOS) harga masa nyata ialah $0.00168947. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOS didagangkan antara $ 0.0014022 rendah dan $ 0.00220025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOS sepanjang masa ialah $ 1.025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00111339.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOS telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +16.26% dalam 24 jam dan +20.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kontos (KOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 321.19K$ 321.19K $ 321.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Bekalan Peredaran 190.22M 190.22M 190.22M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kontos ialah $ 321.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOS ialah 190.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.