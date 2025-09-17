Lagi Mengenai KOS

Kontos Logo

Kontos Harga (KOS)

Tidak tersenarai

1 KOS ke USD Harga Langsung:

$0.00168947
$0.00168947$0.00168947
+16.20%1D
USD
Kontos (KOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:16:08 (UTC+8)

Kontos (KOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0014022
$ 0.0014022$ 0.0014022
24J Rendah
$ 0.00220025
$ 0.00220025$ 0.00220025
24J Tinggi

$ 0.0014022
$ 0.0014022$ 0.0014022

$ 0.00220025
$ 0.00220025$ 0.00220025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 0.00111339
$ 0.00111339$ 0.00111339

+0.06%

+16.26%

+20.43%

+20.43%

Kontos (KOS) harga masa nyata ialah $0.00168947. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOS didagangkan antara $ 0.0014022 rendah dan $ 0.00220025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOS sepanjang masa ialah $ 1.025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00111339.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOS telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +16.26% dalam 24 jam dan +20.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kontos (KOS) Maklumat Pasaran

$ 321.19K
$ 321.19K$ 321.19K

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

190.22M
190.22M 190.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kontos ialah $ 321.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOS ialah 190.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.

Kontos (KOS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kontos kepada USD adalah $ +0.00023631.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kontos kepada USD adalah $ +0.0005566377.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kontos kepada USD adalah $ +0.0004155783.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kontos kepada USD adalah $ -0.001854910361321641.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00023631+16.26%
30 Hari$ +0.0005566377+32.95%
60 Hari$ +0.0004155783+24.60%
90 Hari$ -0.001854910361321641-52.33%

Apakah itu Kontos (KOS)

Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.

Kontos (KOS) Sumber

Laman Web Rasmi

Kontos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kontos (KOS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kontos (KOS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kontos.

Semak Kontos ramalan harga sekarang!

KOS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Kontos (KOS)

Memahami tokenomik Kontos (KOS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KOS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kontos (KOS)

Berapakah nilai Kontos (KOS) hari ini?
Harga langsung KOS dalam USD ialah 0.00168947 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KOS ke USD?
Harga semasa KOS ke USD ialah $ 0.00168947. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kontos?
Had pasaran untuk KOS ialah $ 321.19K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KOS?
Bekalan edaran KOS ialah 190.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOS?
KOS mencapai harga ATH sebanyak 1.025 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOS?
KOS melihat harga ATL sebanyak 0.00111339 USD.
Berapakah jumlah dagangan KOS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOSialah -- USD.
Adakah KOS akan naik lebih tinggi tahun ini?
KOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:16:08 (UTC+8)

