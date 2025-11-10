Kora Harga Hari Ini

Harga langsung Kora (SN71) hari ini ialah $ 4.19, dengan 9.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN71 kepada USD penukaran adalah $ 4.19 setiap SN71.

Kora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,928,863, dengan bekalan edaran sebanyak 2.85M SN71. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN71 didagangkan antara $ 3.77 (rendah) dan $ 4.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.13, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.208296.

Dalam prestasi jangka pendek, SN71 dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -24.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kora (SN71) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Kora ialah $ 11.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN71 ialah 2.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2845373.482438903. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.93M.