Tokenomik Korico (KORICO)

Lihat cerapan utama tentang Korico (KORICO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:42:51 (UTC+8)
USD

Korico (KORICO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Korico (KORICO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.88K
$ 11.88K$ 11.88K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.88K
$ 11.88K$ 11.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Korico (KORICO) Maklumat

$KORICO

Korico

The dog of Yi He. The co founder of Binance

The address 0x085E90D9d5C9e3540eE91F7e28C48fC8cB314444 is the smart contract for KORICO, a BEP-20 token on the Binance Smart Chain (BSC). It's a meme coin themed around Korico, the pet dog of Yi He (co-founder of Binance and reportedly the partner of former CEO Changpeng Zhao, or CZ). The token appears to have launched very recently, with its liquidity pair created about 1-2 hours ago based on current data.

Laman Web Rasmi:
https://www.four.meme/token/0x085e90d9d5c9e3540ee91f7e28c48fc8cb314444

Tokenomik Korico (KORICO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Korico (KORICO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KORICO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KORICO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KORICO, terokai KORICO harga langsung token!

