KORRA (KORRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.078601 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.13%

KORRA (KORRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KORRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KORRA sepanjang masa ialah $ 0.078601, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KORRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KORRA (KORRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.77 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.17K Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 99,998,806.08

Had Pasaran semasa KORRA ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.77. Bekalan edaran KORRA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 99998806.08. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.17K.