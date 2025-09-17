Kortana (KORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00025222 24J Tinggi $ 0.00025694 Sepanjang Masa $ 0.00900109 Harga Terendah $ 0.00010799 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.70% Perubahan Harga (7D) +3.13%

Kortana (KORA) harga masa nyata ialah $0.0002537. Sepanjang 24 jam yang lalu, KORA didagangkan antara $ 0.00025222 rendah dan $ 0.00025694 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KORA sepanjang masa ialah $ 0.00900109, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010799.

Dari segi prestasi jangka pendek, KORA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan +3.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kortana (KORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 51.63 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 253.70K Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kortana ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 51.63. Bekalan edaran KORA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 253.70K.