Koru Harga Hari Ini

Harga langsung Koru (KORU) hari ini ialah $ 0.00005533, dengan 9.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KORU kepada USD penukaran adalah $ 0.00005533 setiap KORU.

Koru kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 26,731, dengan bekalan edaran sebanyak 494.40M KORU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KORU didagangkan antara $ 0.00004875 (rendah) dan $ 0.00005407 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00034359, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004875.

Dalam prestasi jangka pendek, KORU dipindahkan +5.44% dalam sejam terakhir dan -30.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Koru (KORU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Bekalan Peredaran 494.40M 494.40M 494.40M Jumlah Bekalan 494,398,439.521854 494,398,439.521854 494,398,439.521854

Had Pasaran semasa Koru ialah $ 26.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KORU ialah 494.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 494398439.521854. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.73K.