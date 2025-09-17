Kovin Segnocchi (KOVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -1.72% Perubahan Harga (7D) +17.04% Perubahan Harga (7D) +17.04%

Kovin Segnocchi (KOVIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOVIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOVIN telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -1.72% dalam 24 jam dan +17.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kovin Segnocchi (KOVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.18K$ 58.18K $ 58.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.18K$ 58.18K $ 58.18K Bekalan Peredaran 69.42B 69.42B 69.42B Jumlah Bekalan 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Had Pasaran semasa Kovin Segnocchi ialah $ 58.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOVIN ialah 69.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.18K.