Harga Koyo langsung hari ini ialah 0 USD.KOY modal pasaran ialah 145,298 USD. Jejaki masa nyata KOY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai KOY

Maklumat Harga KOY

Apakah KOY

Laman Web Rasmi KOY

Tokenomik KOY

Ramalan Harga KOY

Koyo Logo

Koyo Harga (KOY)

Tidak tersenarai

1 KOY ke USD Harga Langsung:

$0.00027565
$0.00027565$0.00027565
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Koyo (KOY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:44:12 (UTC+8)

Koyo Harga Hari Ini

Harga langsung Koyo (KOY) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOY kepada USD penukaran adalah -- setiap KOY.

Koyo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 145,298, dengan bekalan edaran sebanyak 527.10M KOY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02352792, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KOY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Koyo (KOY) Maklumat Pasaran

$ 145.30K
$ 145.30K$ 145.30K

--
----

$ 155.07K
$ 155.07K$ 155.07K

527.10M
527.10M 527.10M

562,535,613.3139977
562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Had Pasaran semasa Koyo ialah $ 145.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOY ialah 527.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 562535613.3139977. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 155.07K.

Koyo Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02352792
$ 0.02352792$ 0.02352792

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.96%

-7.96%

Koyo (KOY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Koyo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Koyo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Koyo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Koyo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-18.52%
60 Hari$ 0-25.00%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Koyo

Koyo (KOY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Koyo (KOY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Koyo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Koyo yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KOY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Koyo Ramalan Harga.

Apakah itu Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

Koyo (KOY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Koyo

Berapakah nilai 1 Koyo pada tahun 2030?
Jika Koyo berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Koyo berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:44:12 (UTC+8)

Koyo (KOY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Koyo

