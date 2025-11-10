Kraken Wrapped BTC Harga Hari Ini

Harga langsung Kraken Wrapped BTC (KBTC) hari ini ialah $ 103,431, dengan 1.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KBTC kepada USD penukaran adalah $ 103,431 setiap KBTC.

Kraken Wrapped BTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 191,347,831, dengan bekalan edaran sebanyak 1.85K KBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KBTC didagangkan antara $ 101,462 (rendah) dan $ 103,995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 126,108, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 72,684.

Dalam prestasi jangka pendek, KBTC dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -6.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kraken Wrapped BTC (KBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 191.35M$ 191.35M $ 191.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.35M$ 191.35M $ 191.35M Bekalan Peredaran 1.85K 1.85K 1.85K Jumlah Bekalan 1,850.0 1,850.0 1,850.0

Had Pasaran semasa Kraken Wrapped BTC ialah $ 191.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KBTC ialah 1.85K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1850.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.35M.