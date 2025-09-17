Lagi Mengenai KREX

Krex Harga (KREX)

1 KREX ke USD Harga Langsung:

+5.20%1D
Krex (KREX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:42:33 (UTC+8)

Krex (KREX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.50%

+5.26%

-5.31%

-5.31%

Krex (KREX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KREX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KREX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KREX telah berubah sebanyak -1.50% sejak sejam yang lalu, +5.26% dalam 24 jam dan -5.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Krex (KREX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Krex ialah $ 284.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KREX ialah 21.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 284.39K.

Krex (KREX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Krex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Krex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Krex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Krex kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.26%
30 Hari$ 0-13.53%
60 Hari$ 0-17.02%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Krex (KREX)

The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Krex (KREX) Sumber

Laman Web Rasmi

Krex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Krex (KREX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Krex (KREX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Krex.

Semak Krex ramalan harga sekarang!

KREX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Krex (KREX)

Memahami tokenomik Krex (KREX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KREX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Krex (KREX)

Berapakah nilai Krex (KREX) hari ini?
Harga langsung KREX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KREX ke USD?
Harga semasa KREX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Krex?
Had pasaran untuk KREX ialah $ 284.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KREX?
Bekalan edaran KREX ialah 21.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KREX?
KREX mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KREX?
KREX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KREX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KREXialah -- USD.
Adakah KREX akan naik lebih tinggi tahun ini?
KREX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KREXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:42:33 (UTC+8)

