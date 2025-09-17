Kris (KRIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00016548 $ 0.00016548 $ 0.00016548 24J Rendah $ 0.0001738 $ 0.0001738 $ 0.0001738 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00016548$ 0.00016548 $ 0.00016548 24J Tinggi $ 0.0001738$ 0.0001738 $ 0.0001738 Sepanjang Masa $ 0.00057697$ 0.00057697 $ 0.00057697 Harga Terendah $ 0.00006735$ 0.00006735 $ 0.00006735 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +1.65% Perubahan Harga (7D) -34.88% Perubahan Harga (7D) -34.88%

Kris (KRIS) harga masa nyata ialah $0.00017165. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRIS didagangkan antara $ 0.00016548 rendah dan $ 0.0001738 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRIS sepanjang masa ialah $ 0.00057697, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006735.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRIS telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +1.65% dalam 24 jam dan -34.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kris (KRIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 171.95K$ 171.95K $ 171.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 171.95K$ 171.95K $ 171.95K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kris ialah $ 171.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRIS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 171.95K.