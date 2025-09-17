Lagi Mengenai KROAK

Kroak on Kaspa Logo

Kroak on Kaspa Harga (KROAK)

Tidak tersenarai

1 KROAK ke USD Harga Langsung:

$0.00061605
$0.00061605$0.00061605
+2.20%1D
USD
Kroak on Kaspa (KROAK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:16:25 (UTC+8)

Kroak on Kaspa (KROAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00371105
$ 0.00371105$ 0.00371105

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+2.25%

+6.41%

+6.41%

Kroak on Kaspa (KROAK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KROAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KROAK sepanjang masa ialah $ 0.00371105, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KROAK telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +2.25% dalam 24 jam dan +6.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kroak on Kaspa (KROAK) Maklumat Pasaran

$ 425.08K
$ 425.08K$ 425.08K

--
----

$ 425.08K
$ 425.08K$ 425.08K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Had Pasaran semasa Kroak on Kaspa ialah $ 425.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KROAK ialah 690.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 425.08K.

Kroak on Kaspa (KROAK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kroak on Kaspa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kroak on Kaspa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kroak on Kaspa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kroak on Kaspa kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.25%
30 Hari$ 0-2.23%
60 Hari$ 0+9.90%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Kroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

Kroak on Kaspa (KROAK) Sumber

Laman Web Rasmi

Kroak on Kaspa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kroak on Kaspa (KROAK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kroak on Kaspa (KROAK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kroak on Kaspa.

Semak Kroak on Kaspa ramalan harga sekarang!

KROAK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Kroak on Kaspa (KROAK)

Memahami tokenomik Kroak on Kaspa (KROAK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KROAK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kroak on Kaspa (KROAK)

Berapakah nilai Kroak on Kaspa (KROAK) hari ini?
Harga langsung KROAK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KROAK ke USD?
Harga semasa KROAK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kroak on Kaspa?
Had pasaran untuk KROAK ialah $ 425.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KROAK?
Bekalan edaran KROAK ialah 690.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KROAK?
KROAK mencapai harga ATH sebanyak 0.00371105 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KROAK?
KROAK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KROAK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KROAKialah -- USD.
Adakah KROAK akan naik lebih tinggi tahun ini?
KROAK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KROAKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
