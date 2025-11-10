Krypto Cock Harga Hari Ini

Harga langsung Krypto Cock (COCK) hari ini ialah $ 0.00018397, dengan 5.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COCK kepada USD penukaran adalah $ 0.00018397 setiap COCK.

Krypto Cock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 184,174, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B COCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COCK didagangkan antara $ 0.00017372 (rendah) dan $ 0.00018401 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00033393, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016108.

Dalam prestasi jangka pendek, COCK dipindahkan +1.16% dalam sejam terakhir dan -8.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Krypto Cock (COCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 184.17K$ 184.17K $ 184.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 184.17K$ 184.17K $ 184.17K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Krypto Cock ialah $ 184.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COCK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 184.17K.