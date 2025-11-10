Tokenomik Krypto Cock (COCK)
Krypto Cock (COCK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Krypto Cock (COCK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Krypto Cock (COCK) Maklumat
Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.
The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience
$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.
Tokenomik Krypto Cock (COCK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Krypto Cock (COCK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token COCK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token COCK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik COCK, terokai COCK harga langsung token!
COCK Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju COCK? Halaman ramalan harga COCK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian