Kryptokrona (XKR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.292784 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) -3.87%

Kryptokrona (XKR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XKR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XKR sepanjang masa ialah $ 0.292784, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XKR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan -3.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kryptokrona (XKR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 466.28K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 765.70K Bekalan Peredaran 608.96M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kryptokrona ialah $ 466.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XKR ialah 608.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 765.70K.