Krypton DAO Logo

Krypton DAO Harga (KRD)

Tidak tersenarai

1 KRD ke USD Harga Langsung:

$0.00718914
$0.00718914$0.00718914
+1.40%1D
USD
Krypton DAO (KRD) Carta Harga Langsung
Krypton DAO (KRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00701527
$ 0.00701527$ 0.00701527
24J Rendah
$ 0.00732148
$ 0.00732148$ 0.00732148
24J Tinggi

$ 0.00701527
$ 0.00701527$ 0.00701527

$ 0.00732148
$ 0.00732148$ 0.00732148

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0.00701527
$ 0.00701527$ 0.00701527

+0.04%

-1.13%

-12.50%

-12.50%

Krypton DAO (KRD) harga masa nyata ialah $0.00712847. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRD didagangkan antara $ 0.00701527 rendah dan $ 0.00732148 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRD sepanjang masa ialah $ 4.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00701527.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -1.13% dalam 24 jam dan -12.50% dalam 7 hari yang lalu.

Krypton DAO (KRD) Maklumat Pasaran

$ 730.36K
$ 730.36K$ 730.36K

--
----

$ 71.28M
$ 71.28M$ 71.28M

102.46M
102.46M 102.46M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Krypton DAO ialah $ 730.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRD ialah 102.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.28M.

Krypton DAO (KRD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Krypton DAO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Krypton DAO kepada USD adalah $ -0.0025828264.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Krypton DAO kepada USD adalah $ -0.0036568701.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Krypton DAO kepada USD adalah $ -0.021517931827825206.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.13%
30 Hari$ -0.0025828264-36.23%
60 Hari$ -0.0036568701-51.29%
90 Hari$ -0.021517931827825206-75.11%

Apakah itu Krypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

Krypton DAO (KRD) Sumber

Laman Web Rasmi

Krypton DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Krypton DAO (KRD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Krypton DAO (KRD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Krypton DAO.

Semak Krypton DAO ramalan harga sekarang!

KRD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Krypton DAO (KRD)

Memahami tokenomik Krypton DAO (KRD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KRD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Krypton DAO (KRD)

Berapakah nilai Krypton DAO (KRD) hari ini?
Harga langsung KRD dalam USD ialah 0.00712847 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KRD ke USD?
Harga semasa KRD ke USD ialah $ 0.00712847. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Krypton DAO?
Had pasaran untuk KRD ialah $ 730.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KRD?
Bekalan edaran KRD ialah 102.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KRD?
KRD mencapai harga ATH sebanyak 4.1 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KRD?
KRD melihat harga ATL sebanyak 0.00701527 USD.
Berapakah jumlah dagangan KRD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KRDialah -- USD.
Adakah KRD akan naik lebih tinggi tahun ini?
KRD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KRDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.