Krypton DAO (KRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00701527 24J Tinggi $ 0.00732148 Sepanjang Masa $ 4.1 Harga Terendah $ 0.00701527 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -1.13% Perubahan Harga (7D) -12.50%

Krypton DAO (KRD) harga masa nyata ialah $0.00712847. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRD didagangkan antara $ 0.00701527 rendah dan $ 0.00732148 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRD sepanjang masa ialah $ 4.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00701527.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -1.13% dalam 24 jam dan -12.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Krypton DAO (KRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 730.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.28M Bekalan Peredaran 102.46M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Krypton DAO ialah $ 730.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRD ialah 102.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.28M.