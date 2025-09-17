ktoshi (KTOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) -5.79% Perubahan Harga (7D) -0.47%

ktoshi (KTOSHI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KTOSHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KTOSHI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KTOSHI telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, -5.79% dalam 24 jam dan -0.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ktoshi (KTOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 361.03K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M Bekalan Peredaran 7.10T Jumlah Bekalan 21,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ktoshi ialah $ 361.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KTOSHI ialah 7.10T, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.