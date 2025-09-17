KUB Coin (KUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24J Rendah $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 24J Tinggi $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Sepanjang Masa $ 17.24$ 17.24 $ 17.24 Harga Terendah $ 0.381968$ 0.381968 $ 0.381968 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +2.67% Perubahan Harga (7D) +2.67%

KUB Coin (KUB) harga masa nyata ialah $1.55. Sepanjang 24 jam yang lalu, KUB didagangkan antara $ 1.54 rendah dan $ 1.56 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KUB sepanjang masa ialah $ 17.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.381968.

Dari segi prestasi jangka pendek, KUB telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +2.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KUB Coin (KUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 138.49M$ 138.49M $ 138.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 171.46M$ 171.46M $ 171.46M Bekalan Peredaran 88.85M 88.85M 88.85M Jumlah Bekalan 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Had Pasaran semasa KUB Coin ialah $ 138.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUB ialah 88.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 110000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 171.46M.