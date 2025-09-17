Apakah itu Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kulu the Pangolin (KULU) Berapakah nilai Kulu the Pangolin (KULU) hari ini? Harga langsung KULU dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Kulu the Pangolin? Had pasaran untuk KULU ialah $ 19.31K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KULU? Bekalan edaran KULU ialah 930.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KULU? KULU mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KULU? KULU melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KULU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KULUialah -- USD .

