Kuma Inu (KUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) -1.04% Perubahan Harga (7D) +2.44% Perubahan Harga (7D) +2.44%

Kuma Inu (KUMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KUMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KUMA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KUMA telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +2.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kuma Inu (KUMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Bekalan Peredaran 399.03T 399.03T 399.03T Jumlah Bekalan 491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7

Had Pasaran semasa Kuma Inu ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUMA ialah 399.03T, dengan jumlah bekalan sebanyak 491490111925534.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.53M.