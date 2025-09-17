Kuma World (KUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -2.52% Perubahan Harga (7D) -2.52%

Kuma World (KUMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KUMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KUMA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KUMA telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -2.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kuma World (KUMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 226.60K$ 226.60K $ 226.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 329.37K$ 329.37K $ 329.37K Bekalan Peredaran 687.98B 687.98B 687.98B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kuma World ialah $ 226.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUMA ialah 687.98B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 329.37K.