Lagi Mengenai DKUMA

Maklumat Harga DKUMA

Kertas putih DKUMA

Laman Web Rasmi DKUMA

Tokenomik DKUMA

Ramalan Harga DKUMA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KumaDex Token Logo

KumaDex Token Harga (DKUMA)

Tidak tersenarai

1 DKUMA ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
KumaDex Token (DKUMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:13:50 (UTC+8)

KumaDex Token (DKUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00452426
$ 0.00452426$ 0.00452426

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.25%

+1.35%

+1.35%

KumaDex Token (DKUMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DKUMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DKUMA sepanjang masa ialah $ 0.00452426, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DKUMA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan +1.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KumaDex Token (DKUMA) Maklumat Pasaran

$ 40.76K
$ 40.76K$ 40.76K

--
----

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

738.35M
738.35M 738.35M

1,170,645,046.9492457
1,170,645,046.9492457 1,170,645,046.9492457

Had Pasaran semasa KumaDex Token ialah $ 40.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DKUMA ialah 738.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1170645046.9492457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.62K.

KumaDex Token (DKUMA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KumaDex Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KumaDex Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KumaDex Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KumaDex Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.25%
30 Hari$ 0-18.68%
60 Hari$ 0-30.93%
90 Hari$ 0--

Apakah itu KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

KumaDex Token (DKUMA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

KumaDex Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KumaDex Token (DKUMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KumaDex Token (DKUMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KumaDex Token.

Semak KumaDex Token ramalan harga sekarang!

DKUMA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik KumaDex Token (DKUMA)

Memahami tokenomik KumaDex Token (DKUMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DKUMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KumaDex Token (DKUMA)

Berapakah nilai KumaDex Token (DKUMA) hari ini?
Harga langsung DKUMA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DKUMA ke USD?
Harga semasa DKUMA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KumaDex Token?
Had pasaran untuk DKUMA ialah $ 40.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DKUMA?
Bekalan edaran DKUMA ialah 738.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DKUMA?
DKUMA mencapai harga ATH sebanyak 0.00452426 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DKUMA?
DKUMA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DKUMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DKUMAialah -- USD.
Adakah DKUMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
DKUMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DKUMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:13:50 (UTC+8)

KumaDex Token (DKUMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.