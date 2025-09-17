Kunci Coin (KUNCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.932116$ 0.932116 $ 0.932116 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -19.23% Perubahan Harga (1D) +0.83% Perubahan Harga (7D) +8.20% Perubahan Harga (7D) +8.20%

Kunci Coin (KUNCI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KUNCI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KUNCI sepanjang masa ialah $ 0.932116, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KUNCI telah berubah sebanyak -19.23% sejak sejam yang lalu, +0.83% dalam 24 jam dan +8.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kunci Coin (KUNCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 971.70K$ 971.70K $ 971.70K Bekalan Peredaran 7.77M 7.77M 7.77M Jumlah Bekalan 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

Had Pasaran semasa Kunci Coin ialah $ 1.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUNCI ialah 7.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3999999998.28341. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 971.70K.