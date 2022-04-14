Tokenomik Kunci Coin (KUNCI)

Tokenomik Kunci Coin (KUNCI)

Lihat cerapan utama tentang Kunci Coin (KUNCI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kunci Coin (KUNCI) Maklumat

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

Laman Web Rasmi:
https://kuncicoin.com/
Kertas putih:
https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kunci Coin (KUNCI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.86K
Jumlah Bekalan:
$ 4.00B
Bekalan Edaran:
$ 7.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 957.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.932116
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00023933
Tokenomik Kunci Coin (KUNCI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kunci Coin (KUNCI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KUNCI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KUNCI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KUNCI, terokai KUNCI harga langsung token!

KUNCI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KUNCI? Halaman ramalan harga KUNCI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.