Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0022507$ 0.0022507 $ 0.0022507 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.76% Perubahan Harga (7D) +4.37% Perubahan Harga (7D) +4.37%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KUNDALINI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KUNDALINI sepanjang masa ialah $ 0.0022507, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KUNDALINI telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.76% dalam 24 jam dan +4.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,679,760.494815 999,679,760.494815 999,679,760.494815

Had Pasaran semasa Kundalini is a real girl ialah $ 27.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KUNDALINI ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999679760.494815. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.66K.