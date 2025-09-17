Kunji Finance (KNJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03639991 $ 0.03639991 $ 0.03639991 24J Rendah $ 0.03775247 $ 0.03775247 $ 0.03775247 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03639991$ 0.03639991 $ 0.03639991 24J Tinggi $ 0.03775247$ 0.03775247 $ 0.03775247 Sepanjang Masa $ 0.650349$ 0.650349 $ 0.650349 Harga Terendah $ 0.01289265$ 0.01289265 $ 0.01289265 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +6.17% Perubahan Harga (7D) +6.17%

Kunji Finance (KNJ) harga masa nyata ialah $0.03773049. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNJ didagangkan antara $ 0.03639991 rendah dan $ 0.03775247 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNJ sepanjang masa ialah $ 0.650349, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01289265.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNJ telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +6.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kunji Finance (KNJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Bekalan Peredaran 44.01M 44.01M 44.01M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Kunji Finance ialah $ 1.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNJ ialah 44.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.