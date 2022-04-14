Tokenomik Kunji Finance (KNJ)

Tokenomik Kunji Finance (KNJ)

Lihat cerapan utama tentang Kunji Finance (KNJ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kunji Finance (KNJ) Maklumat

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required.

What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way

History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon.

What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing.

What can your token be used for? KNJ is the governance token

Laman Web Rasmi:
https://www.kunji.finance
Kertas putih:
https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper

Kunji Finance (KNJ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kunji Finance (KNJ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 44.01M
$ 44.01M$ 44.01M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.650349
$ 0.650349$ 0.650349
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01289265
$ 0.01289265$ 0.01289265
Harga Semasa:
$ 0.03667995
$ 0.03667995$ 0.03667995

Tokenomik Kunji Finance (KNJ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kunji Finance (KNJ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KNJ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KNJ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KNJ, terokai KNJ harga langsung token!

KNJ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KNJ? Halaman ramalan harga KNJ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.