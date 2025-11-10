Kura Harga Hari Ini

Harga langsung Kura (KURA) hari ini ialah $ 0.04857044, dengan 2.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KURA kepada USD penukaran adalah $ 0.04857044 setiap KURA.

Kura kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 47,964, dengan bekalan edaran sebanyak 987.51K KURA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KURA didagangkan antara $ 0.04539404 (rendah) dan $ 0.04873079 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.47, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0377842.

Dalam prestasi jangka pendek, KURA dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan -4.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kura (KURA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 158.15K Bekalan Peredaran 987.51K Jumlah Bekalan 3,256,047.181135187

