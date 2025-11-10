Tokenomik Kura (KURA)

Lihat cerapan utama tentang Kura (KURA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:31:18 (UTC+8)
Kura (KURA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kura (KURA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.47K
Jumlah Bekalan:
$ 3.26M
Bekalan Edaran:
$ 987.51K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 64.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.47
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01892408
Harga Semasa:
$ 0.01971178
Kura (KURA) Maklumat

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

Laman Web Rasmi:
https://kuraswap.org/
Kertas putih:
https://kuraswap.gitbook.io/docs/

Tokenomik Kura (KURA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kura (KURA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KURA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KURA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KURA, terokai KURA harga langsung token!

KURA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KURA? Halaman ramalan harga KURA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

