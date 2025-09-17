Kuro (KURO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00111547$ 0.00111547 $ 0.00111547 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Kuro (KURO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KURO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KURO sepanjang masa ialah $ 0.00111547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KURO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kuro (KURO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Bekalan Peredaran 998.34M 998.34M 998.34M Jumlah Bekalan 998,337,726.491102 998,337,726.491102 998,337,726.491102

Had Pasaran semasa Kuro ialah $ 8.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KURO ialah 998.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998337726.491102. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.27K.