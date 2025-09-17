Kurobi (KURO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.230177$ 0.230177 $ 0.230177 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) -1.19%

Kurobi (KURO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KURO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KURO sepanjang masa ialah $ 0.230177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KURO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan -1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kurobi (KURO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 362.02$ 362.02 $ 362.02 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Bekalan Peredaran 25.97M 25.97M 25.97M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Kurobi ialah $ 362.02, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KURO ialah 25.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.58K.