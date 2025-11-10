Kurt Harga Hari Ini

Harga langsung Kurt (KURT) hari ini ialah --, dengan 32.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KURT kepada USD penukaran adalah -- setiap KURT.

Kurt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 239,001, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B KURT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KURT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00522224, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KURT dipindahkan +2.72% dalam sejam terakhir dan -6.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kurt (KURT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 239.00K$ 239.00K $ 239.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 239.00K$ 239.00K $ 239.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kurt ialah $ 239.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KURT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 239.00K.